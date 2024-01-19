После неудачного контрнаступления прошлым летом Украина готовится к третьему году войны с Россией и переходит к новой стратегии — «активной обороны», пишет Financial Times (FT).

«Стратегия „активной обороны“ — держать оборонительные линии, одновременно прощупывая слабые места противника в сочетании с дальними воздушными ударами — позволит Украине „нарастить силы“ в этом году и подготовиться к 2025 году, когда у контрнаступления будет больше шансов на успех», — пересказывает газета слова неназванного западного чиновника, которые курирует политику в отношении Украины.

«Перспективы оперативного прорыва в 2024 году малы у обеих сторон» — сказал он.

О том, что в войне наступила «новая фаза», в начале декабря заявил президент Украины Владимир Зеленский, отмечает FT. Он приказал армии возвести новые укрепления вдоль ключевых участков тысячекилометровой линии фронта, сигнализируя о переходе от наступательной позиции к оборонительной.

Стратегию перехода к обороне поддерживают самые сильные союзники Киева, пишет FT. Ранее министерство обороны Эстонии опубликовало доклад, в котором говорится, что Украина следует перейти к «стратегической обороне», чтобы дать себе и союзникам время на создание промышленной базы, подготовку резервов, увеличение численности личного состава и наращивание артиллерийского производства для возобновления наступательной кампании в 2025 году.

США также настаивают на более консервативном подходе, отмечает газета. Вместо сухопутного наступления основное внимание должно уделяться удержанию имеющейся территории, укреплению позиций и наращиванию запасов и сил в течение ближайших месяцев.

Тем временем, по мнению США, украинская армия могла бы и дальше нащупывать слабые места в российской обороне, чтобы воспользоваться ими, как только представится такая возможность, пишет FT. Точно так же Украина могла бы продолжить — и, возможно, расширить — дальние воздушные удары с использованием ракет и беспилотников, которые уже доказали свою эффективность. Например, по Черноморскому флоту в Крыму и по аэродромам полуострова.

Командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский подчеркнул, что стратегия не подразумевает никаких радикальных перемен. «Наши цели остаются неизменными: удержать позиции и истощить врага, нанеся ему максимальные потери», — заявил он Reuters.