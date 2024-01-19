Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса, члены фракции Экологической партии Узбекистана направили депутатский запрос генеральному прокурору по поводу законности разрешений, выдаваемых Ташкентским областным управлением Министерства экологии на вырубку деревьев. Об этом сообщила пресс-служба Экопартии.

Партия показала разрешение на вырубку 27 деревьев в махалле Шодлик в Чирчике по адресу улица Амира Темура, 192, выданное управлением для ООО Arena Cybersport: 9 восточных платанов, 2 каштана, 3 вяза Андросова, 3 айланта, 3 тополя и 7 деревьев зарафшанской арчи. Разрешение датировано 22 ноября 2023 года и действовало до 31 декабря 2023 года.

В сообщении подчёркивается, что Ташкентское областное управление Минэкологии в 2022—2023 годах выдало разрешения на вырубку более 600 деревьев, в том числе ценных пород, на рубку которых действует бессрочный мораторий.

Информацию об этом ранее разместил Telegram-канал «Эффект Макаренко». К посту также были прикреплены разрешения, которые Ташкентское областное управление Минэкологии выдало ООО «4 стройуправление» на вырубку 528 деревьев, ООО Discovery Invest — на 41 дерево, «Ахангаранцемент» — на 63 дерева.