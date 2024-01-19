Агентство по управлению государственными активами Узбекистана временно приостановило процесс приватизации футбольного клуба «Пахтакор».

«Изучив мнения общественности, сообщаем, что процесс публичной продажи 100% государственной доли ООО «Футбольный клуб «Пахтакор» временно приостановлен», — говорится в сообщении.

Актив был выставлен на продажу 17 января, его хотели продать в два этапа. Объекты клуба расположены на площади 24,1 га, что стало причиной обсуждений.

В частности, стадион «Пахтакор» расположен в центре Ташкента — рядом с рекой Анхор и недалеко от важных правительственных объектов — Администрации президента и Кабинета министров, а с другой стороны — комплекса Tashkent City.

Финансист Отабек Бакиров обратил внимание, что продажа осуществляется не в форме открытого аукциона, а в форме приёма заявок от претендентов — «излюбленного закрытого приватизационного метода» Госактива.

Среди требований приватизации было указано использование всех спортивных объектов, в том числе футбольного поля, находящихся на балансе футбольного клуба, исключительно для спортивной деятельности. Он предположил, что после оформления права собственности требование можно легко изменить, а затем на окраине города построить ещё один стадион.

«В этом смысле экономически выгоднее было бы продать на открытом аукционе 24,1 га стадиона, основного актива клуба, оставив академию клуба под контролем государства. Если учесть, что один гектар земли по этому адресу в центре столицы оценивается в 200 тысяч долларов, то рыночная цена только земли достигает 500 млн долларов. Будет очень трудно устоять перед соблазном строительства предприятий, торговых центров и жилых домов премиум-класса на таком дорогостоящем земельном участке», — написал он.

По его мнению, если приватизировать клуб без учёта этих условий, то «от этого не выиграет ни государство, ни бюджет, ни ташкентцы».

Спортивный журналист Кахрамон Асланов предложил конкретно определить цель приватизации.

«Если целью является развитие „Пахтакора“ как клуба и условием является то, что „покупатель должен продолжить деятельность академии и клуба, использовать все спортивные объекты, находящиеся на балансе клуба, включая футбольное поле, только в спортивных целях“, то нужно оставить стадион и его окрестности властям, т. е. народу. Не целесообразнее ли продать клуб и право пользования стадионом покупателю? По сути, за что платит предприниматель? За клуб „Пахтакор“ или за стадион „Пахтакор“?» — спросил он.

Он тоже согласился, что клуб и стадион не нужно продавать вместе.

Советник министра экологии Расул Кушербаев также отметил отсутствие требования об отказе от переноса клуба в другое место.

«Есть ли гарантия того, что через некоторое время […] нынешний исторический для миллионов узбекистанцев стадион не снесут, а на его месте не построят бизнес-центры и жилые здания?» — спросил экс-депутат.