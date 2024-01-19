Парламент Казахстана 19 января одобрил предложение президента Касым-Жомарта Токаева об отправке миротворческого контингента страны для участия в миссиях ООН на Ближнем Востоке и в Африке, сообщает КазТАГ.

430 военных примут участие в работе сил ООН по наблюдению за разъединением на Голанских высотах (UNDOF, Сирия — Израиль), органа ООН по наблюдению за выполнением условий перемирия (UNTSO, Палестина — Израиль), миссии ООН в Южном Судане (UNMISS, Южный Судан) и временных сил ООН по обеспечению безопасности в Абьее (UNISFA, Судан).

«Готовы выделить как отдельных военнослужащих в качестве военных наблюдателей и штабных офицеров, так и специализированные подразделения: пехотные, медицинские, разведывательные, инженерные, которые наиболее востребованы в миссиях ООН», — сообщил на заседании парламента министр обороны Казахстана Руслан Жаксылыков.

По словам Жаксылыкова, ООН впервые дала Казахстану, который и ранее участвовал в подобных операциях, мандат на самостоятельную миссию. «Мы будем выполнять миссию под нашим флагом. Это самое основное», — сказал он.

Развёртывание контингента начнётся в марте 2024 года. Первых 139 военнослужащих направят в качестве роты резерва на Голанские высоты. Для этого Казахстан заключит международный договор с ООН.

Президент Касым-Жомарта Токаев отметил, что участие в миротворческих миссиях ООН позволит ВС страны приобрести необходимые боевые навыки.

«В условиях нарастающей геополитической напряжённости появляются новые риски и вызовы региональной и национальной безопасности, часть из которых может потребовать реагирования военными методами. В этой связи особую актуальность приобретает вопрос дальнейшего укрепления боеготовности войск и наработки практического опыта противодействия современным угрозам», — говорится в обращении главы Казахстана.