С 1 мая вводится упрощённый таможенный режим переработки товаров. Это установлено в указе президента Шавката Мирзиёева от 25 апреля об упрощении доступа к таможенному режиму переработки товаров на таможенной территории, сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

К переработке отнесены розлив, упаковка (в том числе переупаковка), сортировка, очистка, адаптация под другие товары и модернизация оборудования. Для помещения товаров под данный режим не потребуется санитарно-эпидемиологическое заключение, а также подтверждение их соответствия требованиям технического регулирования.

Срок действия разрешения на переработку товаров определённого вида составит до 2 лет, разрешение можно будет передавать другому лицу при условии соблюдения им условий режима. Если товар помещается под режим переработки на таможенной территории для ремонта, разрешение на переработку для него не требуется.

Норму выхода продуктов и образования отходов переработки утверждает компания-переработчик и предоставляет таможенным органам. С отходов переработки в таможенной зоне при оформлении режима свободного оборота, не будет взиматься таможенная пошлина.

К участникам специальной экономической зоны и уполномоченным экономическим операторам не применяется порядок обеспечения уплаты таможенных платежей.

Ставки, льготы, преференции для экспорта товаров, установленные для режима реэкспорта, будут распространяться и на переработанные на таможенной территории товары.

В Государственном таможенном комитете создаётся специальное управление по совершенствованию данного таможенного режима.