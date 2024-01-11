В отношении родителей несовершеннолетнего парня (2006 года рождения), устроившего со знакомым гонки на улице Шота Руставели в Ташкенте, составлен административный протокол, сообщила пресс-служба СБДД МВД Узбекистана.

10 января в социальных сетях распространилось видео, где двое молодых людей устроили гонки на дороге и нарушили ещё несколько правил дорожного движения. На следующем видео один из парней говорит: «Я сын Бекзод-ака, из МВД».

В УБДД ГУВД Ташкента с несовершеннолетним Асилбеком и его матерью провели беседу.

«Прошу прощения за то, что мы сделали. Это было неправильно. Видео сняли для Instagram и Telegram. Мы ехали по Шота Руставели со скоростью 174−176 км/ч. Мы отправили это видео в один из Telegram-каналов. На круге, где гостиница „Россия“ мы выезжали на встречную полосу, несколько раз проезжали на красный сигнал светофора. Я сожалею о содеянном», — отметил несовершеннолетний правонарушитель.

Далее мать юноши в беседе с инспектором говорит, глядя на сына: «Во второй раз такое не повторится, да?». Он кивает головой.

Автомобиль Equinox был помещён на штрафную площадку. Инспектор по профилактике составил административный протокол в отношении родителей согласно статье 47 (невыполнение обязанностей по воспитанию и обучению детей) Кодекса об административной ответственности Узбекистана. Был назначен штраф в пятикратном размере БРВ — 1,7 млн сумов.

В ходе дознания правоохранители нашли и второго молодого человека, участвовавшего в гонках, его автомобиль также помещён на штрафплощадку.