В среду, 17 января, в 17:16 в управление по чрезвычайным ситуациям Ташкента поступило сообщение о возгорании строительных материалов в контейнере, расположенном на улице Порлок Бектемирского района, сообщила пресс-служба МЧС.

В 17:27 на место прибыли четыре пожарно-спасательных расчёта, в 17:44 пожар был локализован и в 17:54 полностью потушен.

Погибших и пострадавших нет, причина возгорания и размер ущерба устанавливаются.

В социальных сетях распространилась информация о том, что горел склад маркетплейса Uzum Market в районе рынка Куйлюк. В офисе Uzum Market это опровергли.

«Возгорание возникло на соседнем со строительной площадкой участке, — сообщили „Газете.uz“ в компании. — Склад Uzum Market работает в обычном режиме, все наши сотрудники и товары продавцов в безопасности, целости и сохранности».

В Uzum Market также заверили, что все заказы приедут покупателям вовремя.