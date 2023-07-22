20 июля возле недостроенного здания на улице Янги Аср (Новый век) в Фергане было найдено тело 11-летней девочки с признаками изнасилования и убийства. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана. Ранее об обнаружении тела девочки сообщил канал Vodiy24.uz.

Было возбуждено уголовное дело по статьям 97 (умышленное убийство), 118 (изнасилование) и 119 (насильственное удовлетворение половой потребности в противоестественной форме).

В ходе следствия был установлен и задержан подозреваемый в совершении преступления — мужчина 2006 года рождения.

Проверяется причастность двух других человек, находившихся рядом с подозреваемым в день совершения преступления.