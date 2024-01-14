В Актюбинской области Казахстана на 965-м километре автодороги «Самара — Шымкент» вечером 13 января произошла остановка технически неисправного автобуса сообщением «Ташкент — Казань». В нём находилось 55 пассажиров — граждан Узбекистана. Об этом сообщило МЧС Казахстана.

Силами Департамента по ЧС области пассажиры были эвакуированы в мечеть села Карабутак. Медицинская помощь никому не понадобилась.

В МЧС соседней страны настоятельно рекомендовали следить за изменением погоды, не выезжать в дорогу при ухудшении погодных условий и введении ограничений движения автотранспорта, а также следить за техническим состоянием транспорта.