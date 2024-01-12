На АГНКС в Баяутском районе Сырдарьинской области выявлено незаконное использование газа на 62,488 млрд сумов, сообщила пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана. Это предварительная оценка.

Контрольное мероприятие в области проводилось «Узэнергоинспекцией» совместно со Службой государственной безопасности и Министерством внутренних дел.

Проверка на АГНКС показала, что к газопроводу до газового счётчика под землёй была проведена труба, из которой через резиновый шланг без учёта продавался газ.

Собранные документы о нарушении переданы в правоохранительные органы для принятия мер.