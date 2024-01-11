Уполномоченный Олий Мажлиса по правам человека Феруза Эшматова и члены общественных групп по выявлению и предупреждению случаев пыток при омбудсмане совершили мониторинговый визит в исправительную колонию №11 в Навои, где содержится в том числе осуждённый к длительному заключению адвокат и журналист Даулетмурат Тажимуратов.

В составе делегации были руководители негосударственных некоммерческих организаций, в том числе председатель движения «Юксалиш», депутат Бобур Бекмуродов и глава правозащитной организации «Хукукий таянч» («Правовая опора») Аъзам Фармонов.

Члены группы побеседовали с осуждёнными, изучили условия содержания, кухни, библиотеки, лечебного отделения, комнат для длительных и краткосрочных встреч, производственной территории.

Феруза Эшматова и другие встретились с Даулетмуратом Таджимуратов, в прошлом году осуждённым на 16 лет заключения по делу о нукусских событиях лета 2022 года.

«В ходе беседы Даулетмуратов Тажимуратов сообщил, что благодаря мониторинговым визитам омбудсмана условия в колонии улучшаются, продовольственное обеспечение хорошее, случаев пыток и притеснений нет, лечебно-профилактическое отделение оказывает своевременную помощь при необходимости», — говорится в сообщении.

По итогам беседы с руководством колонии и проведённым изучениям установлено, что «Тажимуратов отбывает наказание в соответствии с порядком, установленным законом».

«Обеспечиваются его права, определённые в Уголовно-исполнительном кодексе, и применяются обязанности, определённые данным кодексом. [В отношении него] никаких отдельных ограничений не установлено или льгот не предоставлено. В ходе беседы ему также были разъяснены действующие требования законодательства», — отметили в пресс-служба омбудсмана.

Для своевременного устранения недостатков, выявленных в ходе мониторингового визита, омбудсман направит рекомендации уполномоченным министерствам и ведомствам.