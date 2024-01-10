В Янгихаётском районе Ташкента 7 января мужчина избил женщину, работавшую сиделкой его матери. Об этом сообщил проект против насилия в Узбекистане Nemolchi.uz.

Соседи пострадавшей сообщили, что её избил работодатель и она находится в Республиканском научном центре экстренной медицинской помощи. На тот момент на звонки в органы внутренних дел от пострадавшей никто не прибыл и не взял у неё заявление.

В столичном ГУВД «Газете.uz» сообщили о возбуждении уголовного дела по статье 109 (умышленное лёгкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Узбекистана. Ведётся следствие.

Пресс-секретарь управления Нилуфар Мадиева отметила, что врач скорой помощи, прибывший на вызов к пострадавшей, в тот же день сообщил о случившемся в ОВД. Комментируя заявления о том, что правоохранительные органы не проявили внимания к ситуации, она сообщила, что участковый «собрал материалы, провёл все необходимые доследственные поверки и передал документы следствию».

В ГУВД также уточнили, что дело по этой статье возбуждено согласно первичным материалам. Назначено проведение экспертизы, по её результатам будет ясно, какой именно тяжести телесные повреждения нанесены пострадавшей, и в дальнейшем статью могут переквалифицировать.