Самаркандский городской суд по уголовным делам вынес приговор двум сотрудникам налоговой инспекции, обвинённым в получении взяток, сообщает телеканал «Севимли».

Сотрудник налоговой инспекции Самаркандского района обещал предпринимателю в Булунгурском районе уменьшить сумму необоснованно начисленной задолженности по налогам на доходы с физических лиц и социальному налогу. За свою помощь он просил 1000 долларов США.

Затем он привлёк знакомого — начальника отдела камеральных налоговых проверок в налоговой инспекции Булунгурского района, чтобы снизить задолженность по налогам и пеню. Глава отдела снизил задолженность в налоговой базе предприятия с 281 млн сумов примерно на 277 млн сумов и отправил коллеге информацию о размере пени в 15 млн сумов.

Налоговик был задержан в одном из кафе Самарканда при получении от предпринимателя 500 долларов.

Суд по уголовным делам Самарканда приговорил двух сотрудников налоговых органов по пункту «в» части 2 статьи 210 (получение взятки путём вымогательства) Уголовного кодекса Узбекистана к 5 годам лишения свободы.