В Ургенче мужчина жестоко избил своего 13-летнего сына. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства внутренних дел Шохрух Гиясов, комментируя появившееся в социальных сетях видео.

На записи видно, что у мальчика на лице синяки, на голове кровавые ссадины, опухшая щека.

По данным МВД, инцидент произошёл 7 января. Отец — А. Х. 1972 года рождения — нанёс сыну 2009 года рождения телесные повреждения «из-за его плохого поведения».

Мальчику оказана медицинская и психологическая помощь. Назначены необходимые судебные экспертизы. Органы внутренних дел Ургенча проводят доследственные действия.