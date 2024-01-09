Вечером 9 января на перевале Камчик в результате ДТП погибли водитель и пассажир грузового автомобиля Chacman, сообщила пресс-служба СБДД ДОБ МВД Узбекистана.

Авария произошла на 225-м километре автодороги А-373 в направлении из Ферганской долины в Ташкент на территории Папского района Наманганской области.

По предварительным данным, 35-летний водитель не справился с управлением из-за высокой скорости. Машина, врезавшись в бетонный разделитель посередине дороги, опрокинулась и загорелась. Огонь потушили приехавшие пожарные.

По факту ДТП начаты следственные действия.



