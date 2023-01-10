Официальные резервные активы Узбекистана на 1 января 2023 года составили 35,77 млрд долларов, увеличившись за прошлый месяц сразу на 2,33 млрд долларов (+6,9%), следует из данных Центрального банка. Резервы достигли максимума с апреля.

Увеличение произошло в основном за счёт увеличения резервов в иностранной валюте на 1,71 млрд долларов — до 11,64 млрд долларов.

Физический объём золота снизился на 0,1 млн тройских унций (3,1 тонны) — до 12,7 млн тройских унций (около 360 тонны). При этом золотые запасы прибавили в стоимости на 600,8 млн долларов — до 23,06 млрд долларов, что является абсолютным рекордом с начала публикации статистики (с 2013 года).





Котировки золота на мировых биржах продолжают расти на фоне удешевления доллара к мировым валютам. В частности, в начале года фьючерсы на этот драгметалл превысили отметку в 1850 долларов за унцию впервые с июня прошлого года, хотя ещё в начале декабря были на уровне 1776 долларов.

В связи с ростом цен на золото Узбекистан в декабре впервые за семь месяцев возобновил экспорт этого драгметалла, продав продукцию на 556,7 млн долларов.

В целом за год золотовалютные резервы страны увеличились на 628,3 млн долларов — с 35,14 млрд до 35,77 млрд долларов.

Имеющиеся резервы значительно превышают объём импорта страны за январь-ноябрь 2022 года, который составил 27,6 млрд долларов. Согласно рекомендациям международных организаций для развивающихся стран, резервы должны покрывать хотя бы трёхмесячный объём импорта.