В рамках рейдов с 16 ноября в Узбекистане зарегистрировано 3641 случай незаконного оборота пиротехнических изделий, сообщает УзА со ссылкой на МВД.

В результате изъята пиротехника на сумму 8,92 млрд сумов. К административной ответственности привлечён 1941 правонарушитель, возбуждено 26 уголовных дел.

28 декабря, в преддверии Нового года, сотрудники таможенных органов Сырдарьинской области пресекли незаконный оборот 182,83 тысячи единиц петард и фейерверков общей стоимостью 201 млн сумов.

В Ферганской области таможенные органы совместно с областным Управлением СГБ выявили 108 тысяч штук пиротехники на сумму 68 млн сумов.

В конце 2009 года решением правительства был введён временный запрет на ввоз на территорию Узбекистана, а также производство, перевозку, хранение, реализацию и использование пиротехнических средств. Незаконное производство, изготовление, хранение, перевозка, пересылка, использование, а равно незаконный ввоз или вывоз из Узбекистана, а также сбыт пиротехнических изделий влечёт наложение штрафа от 1,7 млн сумов до 6,8 млн сумов с конфискацией предметов правонарушения.

Нарушение требований к рекламе пиротехники, оружия и боеприпасов к нему, продукции военного назначения влечёт наложение штрафа в размере 50-кратного размера БРВ (17 млн сумов).

Несмотря на запрет, ежегодно изымается огромное количество пиротехники. Приобрести её на рынках не составляет особого труда.