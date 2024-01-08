Два помощника хокимов в махаллях Самаркандского района — Х. Э. (1990 года рождения) и Б. В. (1975) — задержаны по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба СГБ Узбекистана.

По данным следствия, они, вступив в преступный сговор, потребовали от местного жителя 1300 долларов США за то, что выставят на аукцион 3,5 сотки свободных земель у канала Сиаб, находящихся в резерве хокимията, и помогут ему выиграть. Предлогом должно было стать выделение земли в целях поддержки молодёжного предпринимательства согласно указу президента от 3 декабря 2021 года.

Помощники хокимов обещали будущему «победителю» аукциона помочь с оформлением кадастровых документов на землю через знакомых в районном хокимияте. Их задержали при передаче аванса в размере 1000 долларов. Операцию провели областные управления СГБ и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями Генеральной прокуратуры.

Другие случаи





Тьютор факультета математики Самаркандского госуниверситета Т. А. (1975) был задержан при получении 3000 долларов. Согласно следствию, он вступил в сговор с должностными лицами областного отделения Пенсионного фонда с целью прибавить местным жителям (их количество не уточняется) 20 лет стажа к трудовой деятельности при выходе на пенсию.





Ещё в одном случае житель Джизакской области У. М. (1994) обещал другому жителю через знакомых на Навоийском горно-металлургическом комбинате помочь устроиться на работу на золотой рудник — «Марджанбулак» или «Зарафшан». За это он потребовал 2000 долларов, при получении которых был задержан.