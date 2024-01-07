С 1 января повысились ставки налога на имущество для физических лиц в Узбекистане и изменился порядок их расчёта. Это предусмотрено законом о поправках в законодательство с связи с принятие основных направлений налоговой и бюджетной политики на 2024 год.

Ставки выросли на 10,7−12,2%.

№

Объекты налогообложения

Предыдущие ставки, в %

Новые ставки,

в %

1.

Жилые дома и квартиры, дачные строения (с общей площадью до 200 кв.м включительно), машино-место, неразрывно связанное с многоквартирным домом, а также иные строения, помещения и сооружения

0,28

0,31

2.

Жилые дома и квартиры, расположенные в городах, с общей площадью:







свыше 200 кв.м и до 500 кв.м

0,37

0,41



свыше 500 кв.м

0,49

0,55

3.

Жилые дома и квартиры, дачные строения, расположенные в прочих населённых пунктах площадью свыше 200 кв.м

0,37

0,41

4.

Объекты налогообложения, используемые для предпринимательской деятельности, либо при сдаче их в аренду юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, а также объекты недвижимого имущества нежилого назначения, предназначенные для предпринимательской деятельности и (или) извлечения доходов

1,5

1,5



При этом, как отмечает Налоговый комитет, для справедливого распределения налоговой нагрузки по объектам налогообложения, используемым для предпринимательства, сдаваемым в аренду юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, а также нежилым объектам, предназначенным для бизнеса и/или извлечения дохода, порядок исчисления налоговой базы установлен как для юрлиц. Эти изменения не коснутся жилых объектов населения.

То есть, начиная с 1 января 2024 года, налоговая база нежилых объектов, находящихся в собственности физлиц, не может быть ниже абсолютного минимального значения за 1 квадратный метр, установленного в следующих размерах (в том числе для юрлиц):

в Ташкенте — 3 млн сумов;

в Нукусе и областных центрах — 3 млн сумов;

в других городах и сельской местности — 1,2 млн сумов.

По данным «Газеты.uz», такое решение было принято в связи с тем, что крупные нежилые объекты (офисы), в том числе принадлежащие крупным местным компаниям, оформлены на физических лиц.

Налогоплательщики могут привлекать независимых оценщиков для оценки стоимости недвижимости для налогообложения в случае, если стоимость 1 кв. м объекта ниже установленного минимального размера. При этом результаты независимой оценки будут признаваться в качестве налоговой базы.

С реестром оценщиков можно ознакомиться на сайте Агентства по управлению госактивами по ссылке.

Согласно изменениям, для определения налоговой базы по налогу на имущество физлица могут использовать результаты оценки недвижимости, проведённой оценочными организациями за последние 2 года.

Кроме того, порядок минимальной стоимости за 1 кв. м не применяется к объектам, предоставленным для производства и хранения сельхозпродукции, для разведения тутового шелкопряда, а также к вышкам, мостам (эстакадам), резервуарам (сооружениям пожаротушения, цистернам), навесам, беседкам, бетонным площадкам и стенам (бордюрам).