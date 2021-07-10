Инвестиционная компания UzAssets при Агентстве по управлению государственными активами объявила о намерении продать долю в «Узбекистон Шампани», сообщил Spot со ссылкой на пресс-службу компании.

Речь идёт о продаже госдоли в 51,48%. Консультантом выбрана KPMG. Процесс продажи состоит из двух этапов:

выражение заинтересованности посредством направления заявки в форме письма и квалификационный отбор участников;

рассмотрение коммерческих и финансовых предложений и заключение сделки.

Заявку необходимо отправить не позднее 18:00 по ташкентскому времени 9 августа. До 12 августа сформируют список участников (short-list) из допущенных ко второму этапу. Они подпишут соглашение о конфиденциальности (NDA) до 16 августа, а затем получат подробную информацию о компании.

Участникам второго этапа предложат представить до 9 сентября обязывающее предложение на заключение сделки. Сама сделка будет пройдёт в соответствии с правилами Республиканской фондовой биржи «Тошкент» и законодательством Узбекистана.

О компании «Узбекистон Шампани»

Компания позиционирует себя как единственный специализированный завод по производству шампанских, игристых и газированных вин (основан в 1942 году).

Текущие производственные мощности — 788 тысяч декалитров алкогольной продукции в год, загрузка мощностей в 2020 году — 62%.

Основной объем выпускаемой продукции реализуется на внутреннем рынке. Часть продукции экспортируется в Индию, Корею, Монголию.

Компания обладает собственной сырьевая база, а также используется импортное сырье из Португалии, России, Франции.

Общая численность сотрудников составляет более 200 человек;

Выручка за 2020 год — 65,6 млрд сумов, чистая прибыль — 2 млрд сумов, рентабельность собственного капитала более 17,2%.

Государство также готовится к приватизации других винодельческих предприятий — «Самаркандский винкомбинат имени Ховренко», «Тошкентвино», «Нукус вино заводи», «Шахрисабз вино-арок», «Сирдарё вино» и другие.