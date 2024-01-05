Председатель правления компании «Узбекнефтегаз» Баходиржон Сидиков прокомментировал «Газете.uz» снижение кредитного рейтинга компании иухудшение прогноза состороны международного рейтингового агентства S&P Global Ratings.

В конце ноября S&P понизило рейтинг «Узбекнефтегаза» c «BB-» до «B+», а прогноз по рейтингу — со «стабильного» на «негативный». Решение было связано с низкими результатами компании, высокой долговой нагрузкой, работой завода по переработке газа Uzbekistan GTL не на полную мощность, нарушением обязательств и снижением вероятности государственной поддержки.

В то же время Fitch, выпустившее комментарий за неделю до S&P в ноябре, оставил рейтинг и прогноз без изменений, только снизив кредитоспособность с «b+» на «b» «ввиду более слабой, чем ожидалось, прибыльности, прогнозируемого более медленного снижения левериджа, продолжительно ограниченной ликвидности и недавнего нарушения ковенанта по покрытию процентных платежей, в отношении которого компания получила разрешение на несоблюдение».

Глава «Узбекнефтегаза» отметил, что снижение прогноза от S&P было связано с недостаточной открытостью подразделений компании по предоставляемым со стороны государства мерам поддержки, что привело к заключению S&P по снижению вероятности господдержки и опасение, что компания может сама не выплатить долги.

Глава компании отметил, что международные рейтинги являются барометром для «Узбекнефтегаза» и оценкой состороны международных инвесторов. По его словам, последняя оценка стала сигналом для компании , чтобы «исправить положение дел».

Баходиржон Сидиков заявил, что «Узбекнефтегаз» продавал газ по 340 сумов, когда вышел отчёт агентства, тогда как себестоимость производства газа составляла 345 сумов. При этом каждый раз во время визитов S&P правительство сообщало, что в ближайшее время планируется повысить тарифы на газ, однако этого не происходило.

Поэтому рейтинговое агентство дало такое заключение, задаваясь вопросом, как «Узбекнефтегаз» будет выполнять свою инвестиционную программу и погашать долги при таких ценах.

«Действительно у „Узбекнефтегаза“ большие долги. Основная проблема, которая усложняет финансовое положение компании, связана с тем, что свыше 70% кредитов имеет плавающую ставку SOFR (процентная ставка на денежном рынке в долларах США — ред.) и LIBOR (средневзвешенная процентная ставка по кредитам на Лондонском межбанковском валютном рынке — ред.). До этого SOFR был на уровне 0,2%, а сейчас превысил 5%. Рейтинговое агентство выразило опасения, что процентные платежи растут», — отметил он.

Баходиржон Сидиков подчеркнул, что несмотря на высокую кредитную нагрузку, «Узбекнефтегаз» ниразу всвоей истории непросрочил платежи покредитам.

Он сообщил, что рабочая группа во главе с заместителем министра экономики и финансов посетила Лондон, чтобы встретиться с представителями S&P и Fitch и ответить на их вопросы, связанные с господдержкой, снижением прибыли и заводом Uzbekistan GTL.

Глава «Узбекнефтегаза» указал, что стоимость еврооблигаций компании упала до 79% после публикации отчёта, а после встреч и диалога она поднялась до 85%.

По его словам, приняты все меры для улучшения коммуникации с рейтинговыми агентствами и инвесторами, а в середине января планируется возобновить диалог с аналитиками S&P. В течение 2024 года компания намерена исправить рейтинг.