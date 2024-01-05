Министерство энергетики дорабатывает программу автоматического отключения электричества при достижении лимита мощности. Об этом «Газете.uz» сообщили в Минэнерго.

Напомним, с 1 ноября в Узбекистане ввели лимит мощности потребления электроэнергии от 10 до 15 кВт. При превышении порога «умные» счётчики автоматически отключают электричество.

С наступлением холодов и резким понижением температуры жители Ташкента и других регионов Узбекистана столкнулись с отключением от электроснабжения через счётчик. Во время резкого похолодания до -20 градусов Цельсия и пикового потребления в столице от сети были отключены 28 тысяч потребителей.

В Минэнерго отметили, что в тот день в энергосети Ташкента произошло только 3 аварийные ситуации, однако после отмены лимита на фоне недовольства населения на следующий день число аварий увеличилось до 18. Это связано с тем, что линии электропередачи и подстанции не выдерживают нагрузку сверх проектной мощности, указали в министерстве.

В то же время госорган признал технические ошибки в программе счётчиков, связанные с повторным включением. «Сейчас программное обеспечение дорабатывается», — заявили в Минэнерго.

Пресс-секретарь министерства Хасан Тошхужаев сообщал, что для потребления 15 кВт·ч электроэнергии необходимо, чтобы в течение одного часа одновременно работали 6 холодильников, 3 кондиционера средней мощностью 1,5 кВт и 3 электрические духовки.

Потребление 3 телевизоров и 20 лампочек может составить всего 1,5−2 кВт·ч. «Поэтому у 98% населения нет абсолютно никаких оснований для беспокойства», — говорил он.