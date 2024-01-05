При получении 10 тысяч долларов в Самаркандской области был задержан сотрудник Министерства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана. Об этом сообщила пресс-служба СГБ.

Мужчина обещал жителю Самарканда помочь с получением визы и выездом в США за 14 тысяч долларов при помощи знакомых в посольстве. В качестве аванса он запросил 10 тысяч долларов, при получении которых и был задержан.

В другом случае 24-летний уроженец Самаркандской области, проживающий в США (ранее судимый) и его родственник — студент Самаркандского института экономики и сервиса обещали местному жителю помочь выехать на работу в США через Мексику. Они запросили за свои услуги 16 тысяч долларов. Студент был задержан при получении 10 тысяч долларов.

В ходе следствия стало известно, что мужчина, проживающий в США, взял у четырёх граждан 41,6 тысячи долларов, обещая им помощь в трудоустройстве, и потратил их на собственные нужды.

Ещё в одном случае в Джизакской области при получении 10 тысяч долларов был задержан 24-летний житель Андижана. Он обещал жителю Фаришского района отправить его в США через Турцию, Европу, Никарагуа и Мексику с помощью знакомых и потребовал за это 17 тысяч долларов.

В Сырдарьинской области житель Янгиера (1991) и уроженец области, проживающий в США, обещали отправить жителя Хавастского района в США через Мексику за 8200 долларов. При получении 8100 долларов и 1,24 млн сумов житель Янгиера был задержан.

Напомним, о подобных случаях сообщается очень часто. В ноябре сообщалось что с октября 2021 года по октябрь 2023 года более 13 тысяч граждан Узбекистана были задержаны в США при попытке незаконно пересечь границу.

Тогда же посольство США заявило, что граждане Узбекистана, незаконно въезжающие через границу с Мексикой, теперь не будут впускаться в страну, а вместо этого содержаться под стражей до разрешения их иммиграционного дела.

20 декабря 119 граждан Узбекистана, которые незаконно въехали на территорию Соединённых Штатов, были высланы на родину.