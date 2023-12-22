В 2024 году производство электроэнергии в Узбекистане будет на 100% удовлетворять спрос даже во время пиковых показателей потребления, пообещал министр энергетики Журабек Мирзамахмудов.

В интервью журналистка Азиза Курбонова спросила главу Минэнерго: «Сможем ли мы в ближайшем будущем добиться бесперебойного энергоснабжения во всех регионах нашей страны? Сколько времени это может занять? Вы верите, что это возможно? Сможем ли мы в конечном итоге достичь 99% [электроснабжения] в каждом кишлаке, в каждом ауле?»

По словам Мирзамахмудова, перед министерством поставлена задача обеспечить потребность в электроэнергии на 100%, а не на 99%, и этот результат будет достигнут в 2024 году.

«99% означают, что мы не смогли кого-то обеспечить [электроэнергией]. В сентябре, октябре, ноябре, если не брать во внимание некоторые перебои, аварии с технологической стороны… В ноябре прошлого года мы были вынуждены вводить ограничения. В этом году, слава богу, в ноябре ограничений вообще не было, и все предприятия и жители снабжались равномерно и бесперебойно», — заявил он.

Министр отметил, что сейчас также ведётся подготовка к летнему сезону.

«Раньше у нас было самое высокое потребление только зимой, а сейчас, в результате роста доходов населения, использования всеми кондиционеров и роста числа многоквартирных домов, летом тоже очень высокое потребление… Мы ведём подготовку, запускаемые мощности позволят полностью удовлетворить спрос летом», — сказал он.

Глава Минэнерго допустил, что могут случаться такие форс-мажоры, как обрыв электросети, возгорание трансформатора, неисправность, но со стороны генерации «мы уже со следующего года сможем покрыть 100% своих внутренних потребностей».

«Мы это обеспечим, такая задача перед нами поставлена. Если мы не выполним поставленную задачу, я думаю, что не только я, но и все руководители нашей системы будем недостойны работать», — подчеркнул министр энергетики.

По данным Kun.uz, несмотря на заявление об отсутствии ограничений в энергосистеме в ноябре, издание располагает информацией о том, что в некоторых районах Ташкентской области вводились плановые отключения до 2 часов в день.

Министр энергетики в рамках этого интервью также заявил, что Минэнерго не закрывало метановые заправки в Узбекистане, а только ограничило время их работы. Ранее сообщалось, что свыше 630 АГНКС приостановили работу из-за холодов. Он сообщил и об увеличении отбора газа из газохранилищ, но показатели разнятся.