С раннего утра в Ташкенте уровень загрязнения воздуха не превышает нормы. По информации Узгидромета, в 8:00 содержание мелкодисперсных частиц РМ2,5 составило 5 мкг/м3, что не превысило рекомендации Всемирной организации здравоохранения (5 мкг/м3).

Показатели PM2,5 и PM10 с автоматической станции мониторинга на территории Узгидромета в Юнусабадском районе Ташкента.

Содержание частиц РМ10 составило 27,2 мкг/м3, что ниже предельно допустимой концентрации по СанПиН 0293−11 (500 мкг/м3).

Содержание оксида углерода СО (выбросы автотранспорта и промышленных предприятий) составило 0,6 мг/м3, что не превысило ПДК по СанПиН 0293−11 (5 мг/м3).

Улучшение качества воздуха подтверждает сайт IQAir, согласно которому качество воздуха в столице Узбекистана в настоящее время «хорошее».

Накануне вечером уровень загрязнения воздуха был «очень вредным», Ташкент находился на втором месте в мире.