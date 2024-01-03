В Узбекистане планируется разработать новую редакцию закона «Об органах самоуправления граждан» (текущая редакция принята в 2013 году). Об этом говорится в постановлении президента Шавката Мирзиёева от 21 декабря.

Проект закона поручено разработать до 1 марта «исходя из реформ, осуществляемых в системе махалли». Разрабатывать его будут вновь образуемая Ассоциация махаллей Узбекистана, а также заинтересованные министерства и ведомства.

В новой редакции закона планируется предусмотреть:

определение конкретных критериев образования махаллей с учётом исторических особенностей регионов и географического расположения населённых пунктов;

конкретное определение механизмов взаимодействия и границ коллегиальной ответственности «махаллинской семёрки», а также укрепление полномочий председателя махалли по консолидации и направлению усилий, поощрению и дисциплинарному наказанию «махаллинской семёрки»;

внесение махаллями в соответствующие кенгаши народных депутатов предложений о применении повышающих коэффициентов по налогу на имущество физических лиц и земельному налогу с физических лиц;

предоставление приоритета кандидатам, проживающим в соответствующей махалле, при назначении на должности состава «махаллинской семёрки»;

установление ответственности за непредоставление ответа на запрос либо нерассмотрение вопросов, затронутых в представлении председателя махалли;

предоставление полномочий кенгашам народных депутатов районов (городов) по выражению недоверия председателю махалли в случае допущения им серьёзных недостатков и ошибок в своей деятельности и рассмотрению этого вопроса, а также другие вопросы.

В новой редакции также планируется принять закон «О выборах председателя схода граждан» (принят в 2018 году). В нём будут отражены проведение выборов председателя махалли населением на основе всеобщего, равного, прямого избирательного права при тайном голосовании, а также требования, предъявляемые к образованию и квалификации председателя махалли.

Среди других вопросов, которые поручено включить в закон, — продление срока полномочий председателя махалли с трёх до пяти лет.

Ранее «Газета.uz» писала, что указом президента от этого же числа было утверждено создание Республиканского совета по поддержке махаллей и Ассоциации махаллей. В документе махалля определена в качестве «первичного звена решения проблем населения». В нём также предусмотрено, что с 2024 года во всех районах и городах вводится система «Бюджет махалли».

Этим же указом определены задачи каждого из членов «махаллинской семёрки» (бывшая «пятёрка»). Их деятельность будет оцениваться по основным показателям эффективности (KPI). В правительстве также создаётся отдел по поддержке «семёрок».