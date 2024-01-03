Государственное учреждение IT-Med, созданное в 2021 году в форме ООО для цифровизации системы здравоохранения, ликвидируется. Об этом говорится в постановлении президента Узбекистана от 28 декабря по ускорению цифровизации системы здравоохранения.

Ожидалось, что IT-Med подготовит Единую платформу информационной системы здравоохранения. С 1 января 2024 года к ней должны были начать подключать все медицинские и фармацевтические организации Узбекистана, в том числе аптеки, в обязательном порядке. Этот механизм разрабатывался для внедрения системы обязательного медицинского страхования.

Теперь же новым постановлением задачи и функции ликвидируемого IT-Med возлагаются на Единый интегратор по созданию и поддержке государственных информационных систем Uzinfocom. Ему также полностью передаются права и обязательства по текущим проектам IT-Med.

В этой связи единому интегратору Uzinfocom определены дополнительные задачи:

оптимизация и упрощение путём цифровизации бизнес-процессов в системе здравоохранения на основе международного опыта;

внедрение и поддержка единого комплекса информационных систем «Электронное здравоохранение», а также обеспечение его интеграции с информационными системами других государственных органов;

внедрение политики и стандартов цифровых технологий и коммуникаций в сфере медицины и фармацевтики;

развитие информационных систем в сфере здравоохранения, разработка технико-экономических параметров, концепций проектов, финансируемых зарубежными финансовыми организациями.

Из государственного бюджета продолжат выделять средства по цифровизации сферы здравоохранения.

В документе отмечается, что сейчас продолжается разработка Платформы цифрового здравоохранения, средства на которую выделил германский банк KfW. Общая стоимость проекта — 58,2 млн евро, из них 45 млн KfW предоставил в качестве займа, ещё 5,5 — в виде гранта, а участие правительства Узбекистана составит 7,7 млн евро.

Как и прежде, ожидается, что к Платформе цифрового здравоохранения будут подключать все медицинские и фармацевтические организации Узбекистана, в том числе аптеки, в обязательном порядке.

При этом с 1 января 2025 года для развития и содержания системы цифрового здравоохранения единому интегратору Uzinfocom для обработки данных, связанных с каждым зарегистрированным на платформе случаем медицинского страхования, выделяется комиссионный платёж в размере 0,3% средств, выплачиваемых государственным медицинским учреждениям из Государственного фонда медицинского страхования.

Постановлением назначены сроки разработки и внедрения информационных систем здравоохранения:

Информационная система первичных медико-санитарных учреждений — февраль 2025 года;

Информационная система «Электронная больница» — февраль 2025 года;

Автоматизация работы республиканских специализированных научно-практических медицинских центров — сентябрь 2025 года;

Улучшение мобильного приложения Минздрава — в 2024—2025 годах;

Система «Электронный рецепт»: утверждение списка отпускаемых по рецепту лекарств и подключение государственных и частных аптек к этой системе — июнь 2024 года, запуск в работу этой системы в аптеках — поэтапно в 2024—2025 годах;

Единый электронный реестр фтизиатрических пациентов — декабрь 2024 года;

Информационная система «Cancer-регистр» для ведения списка пациентов с онкологическими заболеваниями: формирование списка — октябрь 2024 года, запуск системы — в течение 2024−2025 годов;

Информационная система «Лаборатория» — в течение 2024−2025 годов;

Обучение медицинского персонала компьютерной грамотности и работе с информационными системами — ноябрь 2024 года;

Электронная система паспортов здоровья матери и ребёнка — сентябрь 2024 года;

Инфосистема с реестром пациентов с нефрологическими заболеваниями и мониторингом расходных материалов для гемодиализа — декабрь 2024 года;

Инфосистема с реестром детей с диагнозом «Мышечная атрофия» и мониторингом расходных материалов для лечения — декабрь 2024 года;

Инфосистема с реестром пациентов с трансплантацией части почки и печени, а также гемопоэтических стволовых клеток костного мозга и мониторингом расходных материалов — декабрь 2024 года;

Единый портал с информацией об аналогах лекарств — июль 2024 года.