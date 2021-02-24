На базе государственного унитарного предприятия «Центр развития информационно-коммуникационных технологий» при учредительстве Министерства здравоохранения создается общество с ограниченной ответственностью «IT-Med». Соответствующее постановление 23 февраля подписал президент Узбекистана.

Создание компании нацелено на «цифровизацию сферы здравоохранения и внедрение единого комплекса информационных систем, сокращение излишних процедур в процессе управления, повышение качества оказания услуг населению, обеспечение эффективности работы медицинских работников, а также полноценную реализацию программ цифровой трансформации».

На «IT-Med» возложены задачи:

оптимизация, рационализация, стандартизация и автоматизация процессов в системе здравоохранения и организациях;

разработка проектной и предпроектной документации проектов, реализуемых в сфере здравоохранения, для развития информационных систем и финансируемых за счет средств международных финансовых организаций;

внедрение политики и стандартов информационных технологий и коммуникаций в сфере медицины и фармацевтики;

внедрение и сопровождение единого комплекса информационных систем «Электронное здравоохранение», а также обеспечение их интеграции с информационными системами других госорганов;

а также обеспечение их интеграции с информационными системами других госорганов; развитие бизнес-процессов и IT-реинжиниринга в системе здравоохранения и внедрение в практику международного опыта в этом направлении;

привлечение инвесторов, бизнес-партнеров и услуг аутсорсинга для выполнения поставленных задач;

внедрение Единой платформы информационной системы здравоохранения, включающей в себя информационные системы и программные продукты.

Основными источниками финансирования работы «IT-Med» станут средства, поступающие от внедрения новых информационных систем и от оказания услуг предприятиям, учреждениям и организациям, а также средства инвесторов, вносимые в уставный фонд компании, и гранты.

При этом «IT-Med» будет решать хозяйственные и финансовые вопросы самостоятельно.

С 1 января 2024 года все медицинские и фармацевтические организации Узбекистана, в том числе аптеки, будут поэтапно подключаться к Единой платформе информационной системы здравоохранения в обязательном порядке, говорится в документе.

Заместителю министра здравоохранения Абдулле Азизову поручено организовать своевременное и качественное внедрение платформы в систему здравоохранения, привлечь инвесторов к цифровизации сферы, а также до 1 января 2023 года разработать и запустить программы и мобильные приложения, позволяющие населению и пользователям системы получать интерактивные медицинские услуги.

При этом отмечается, что выполнение этих задач станет одним из основных критериев эффективности деятельности (KPI) замминистра Абдуллы Азизова.

ООО «IT-Med» разместится по адресу: Ташкент, Шайхантахурский район, улица Навои, 4.

Напомним, в 2020 году в столице планировалось внедрить электронные медицинские карты пациентов в рамках проекта «Цифровой Ташкент».