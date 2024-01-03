Двое мужчин были задержаны при попытке продать золотую монету конца ХIХ века, сообщила пресс-служба Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Узбекистана.

А. Ж. и Ж. А., вступив в сговор, собирались продать А. Э. старинную монету с надписью «Петру Богданову 1899» весом 61,69 грамма за 100 тысяч долларов.

Возбуждено уголовное дело по статье 177 (незаконное приобретение или сбыт валютных ценностей) Уголовного кодекса Узбекистана, ведутся следственные действия.