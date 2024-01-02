Жавлон Абдужалолович Вахабов назначен директором Международного института Центральной Азии (МИЦА). Распоряжение об этом 29 декабря подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, сообщает институт.

Жавлон Вахабов с октября 2017 года до весны 2023-го был послом Узбекистана в Соединённых Штатах Америки. Он также одновременно был послом страны в Канаде и Бразилии. Ранее работал первым заместителем и заместителем министра иностранных дел Узбекистана.

Международный институт Центральной Азии создан в 2020 году, его здание было открыто в Ташкенте летом 2021 года. Это государственное научно-исследовательское учреждение занимается изучением региональных процессов и международных отношений, связанных с Центральной Азией.

С января 2023 года директором института был Владимир Норов. В июне он сообщил, что выходит на пенсию.