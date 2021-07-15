В четверг, 15 июля, состоялась торжественная церемония открытия Международного института Центральной Азии в Ташкенте, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.
Мероприятие началось с приветствия президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, которое зачитала председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева.
В церемонии приняли участие руководители внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии, представители ООН, СНГ, Шанхайской организации сотрудничества, Совета сотрудничества тюркоязычных государств и Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, прибывшие в Ташкент для участия в Международной конференции «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности».
Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов в своем выступлении отметил, что создание института свидетельствует о возрастании значимости региональных политических и экономических процессов, которые за последние годы особенно ярко проявляются в Центральной Азии.
Глава МИДа высказал уверенность, что новое учреждение будет служить площадкой для экспертного обсуждения перспектив регионального взаимодействия и разработки научно обоснованных предложений по многосторонним проектам в различных сферах.
Международный институт Центральной Азии — единственное в регионе государственное научно-исследовательское учреждение, наделённое международным статусом, которое будет заниматься изучением региональных процессов и международных отношений, связанных с Центральной Азией.
Александр Сидоров
Звучит красиво, а вот что этот институт даст и кто там будет работать? По мне все эти пафосные слова и институты — трата ресурсов и времени государства. Возможно, нам простым этого не понять и в этом есть что-то полезное для Узбекистана..
Виктор Иванов
Международный институт Центральной Азии — единственное в регионе государственное научно-исследовательское учреждение, наделённое международным статусом, "
Кто признал такой статус?
Комил Рахманкулов
Этот институт находится в здании областной статистики на метро Пушкинская, по соседству с 71-школой. Там потратили кучу денег и сделали ремонт. Пару недель назад привезли мебель. Таких непонятных институтов у нас немало. Единственное что хорошо, недалеко от этого института есть кафе “Боло ховуз“. Там очень вкусный самаркандский плов, порция 27 тыс. Остальные блюда тоже очень вкусные. Особенно алат самса за 6500. Не забегаловка, а полноценное заведение. Больше ничем позитивным этот институт у меня не ассоциируется.
Cipher Sayidhan
@Комил Рахманкулов, Как буду в столице, так сразу же посещу данное кафе! Название привлекло, не в честь ли мастера кунг-фу Боло Йёнга (Bolo Yeung):)