В четверг, 15 июля, состоялась торжественная церемония открытия Международного института Центральной Азии в Ташкенте, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

Мероприятие началось с приветствия президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, которое зачитала председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева.

В церемонии приняли участие руководители внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии, представители ООН, СНГ, Шанхайской организации сотрудничества, Совета сотрудничества тюркоязычных государств и Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, прибывшие в Ташкент для участия в Международной конференции «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности».

Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов в своем выступлении отметил, что создание института свидетельствует о возрастании значимости региональных политических и экономических процессов, которые за последние годы особенно ярко проявляются в Центральной Азии.

Глава МИДа высказал уверенность, что новое учреждение будет служить площадкой для экспертного обсуждения перспектив регионального взаимодействия и разработки научно обоснованных предложений по многосторонним проектам в различных сферах.

Международный институт Центральной Азии — единственное в регионе государственное научно-исследовательское учреждение, наделённое международным статусом, которое будет заниматься изучением региональных процессов и международных отношений, связанных с Центральной Азией.