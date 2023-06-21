Бывший министр иностранных дел Владимир Норов сообщил в своём Twitter-аккаунте, что решил оставить государственную службу и выйти на пенсию.

«После 45 лет работы в государственных учреждениях и иностранных дипломатических представительствах я принял решение уйти на пенсию. Я искренне благодарен президенту [Узбекистана] Шавкату Мирзиёеву за поддержку моего решения», — написал он.

Политик сообщил, что создал консалтинговую компанию Silk Road Advisory и намерен использовать все свои контакты для продвижения внешней политики Узбекистана, повышения международного имиджа страны, привлечения инвестиций, инновационных технологий и цифровых достижений в экономику Узбекистана и Центральной Азии.

Владимиру Норову 67 лет, его последняя должность — директор Международного института Центральной Азии, на неё он был назначен в январе 2023 года.

До этого, с апреля 2022 года, Владимир Норов служил министром иностранных дел. Ранее был заместителем и первым заместителем министра, министром (в 2006−2010 годах), государственным советником президента, послом Узбекистана в Германии, Швейцарии, Польше, Бельгии, главой миссии Узбекистана в ЕС и НАТО, директором Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте и генеральным секретарём Шанхайской организации сотрудничества.