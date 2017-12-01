Вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в Соединенных Штатах Америки Жавлон Вахабов вручил верительные грамоты Президенту США Дональду Трампу. Церемония прошла в официальной резиденции главы американского государства Белом доме, сообщило ИА «Жахон».

В ходе состоявшейся беседы Дональд Трамп заявил, что усилия, предпринимаемые в Узбекистане за последний год, «подтверждают нацеленность республики на внедрение реальных реформ». Осуществленные узбекской стороной шаги, в том числе обеспечение конвертации национальной валюты, повысили привлекательность страны для международных инвесторов.

Глава американской администрации также приветствовал прогресс в искоренении детского труда и обеспечении транспарентности системы госуправления.

Президент США подтвердил приверженность углублению узбекско-американских отношений. По его словам, обе страны имеют много общих интересов.

«Вашингтон подтверждает свою поддержку сильного и независимого Узбекистана, который прокладывает путь к региональному партнерству и стабилизации Афганистана», — сказал он.

Дональд Трамп подчеркнул, что США приветствуют «политику добрососедства» Узбекистана, которая уже способствовала улучшению взаимоотношений стран региона. Особо отмечена результативность предпринятых официальным Ташкентом мер по делимитации большей части протяженной границы с Кыргызстаном.

Напомним, Жавлон Вахабов был назначен послом в США в октябре. С июля 2015 года он работал первым заместителем министра иностранных дел Узбекистана, ранее был заместителем министра.