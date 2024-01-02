За сутки 1 января 2024 года в Узбекистане родились 1859 детей, включая 847 девочек и 1012 мальчиков, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Это меньше, чем в первый день 2023 (2155 детей), 2022 (2316), 2020 (1974) и 2018 (1961) годов и немного больше, чем в 2021 (1644) и 2019 (1708) годах.

Больше всего детей 1 января родилось в Кашкадарьинской области — 207 и Андижанской области — 201 (включая близнецов в одном случае).

В Самаркандской области родилось 196 детей (в том числе семь пар близнецов), Ферганской — 195 (четыре пары близнецов), Сурхандарьинской — 185 (одна двойня и одна тройня), Наманганской — 178, Ташкентской — 172 и в Ташкенте — 144 (одна двойня).

Меньше 100 детей родилось в следующих областях: Бухарская — 86 (четыре двойни), Джизакской — 78, Хорезмской — 72, Каракалпакстане — 67 (одна двойня), Сырдарьинской области — 42 (одна двойня) и Навоийской области — 36 (одна двойня).

В целом близнецы родились в 22 случаях, из них в 21 случае — двойняшки, в 1 — тройняшки, всего родилось 45 близнецов.