29 декабря международные аэропорты Узбекистана достигли рекордной отметки пассажиропотока — 10 миллионов за 2023 год. Об этом сообщила пресс-служба Uzbekistan Airports.

Юбилейным пассажиром стала Гулшад Нажиматдинова, прибывшая из Нукуса в Ташкент рейсом HJ24 авиакомпании Humo Air.

О том, что она стала 10-миллионным пассажиром аэропортов Узбекистана, она узнала ещё в Нукусе во время регистрации. Первым её поздравил директор воздушной гавани Нукуса Орынбай Бекбергенов.

В терминале прилёта аэропорта Ташкента пассажирку торжественно встретило руководство Uzbekistan Airports. Ей были вручены подарки, а также сертификат на 10 проходов через залы повышенной комфортности.





«10 миллионов пассажиров — рекордный показатель для аэропортов Узбекистана. Этого удалось достичь благодаря планомерной работе по привлечению зарубежных авиаперевозчиков в наши аэропорты, а также появлением новых отечественных авиакомпаний», — прокомментировали в пресс-службе Uzbekistan Airports.

Стоит отметить, что по итогам 2022 года общий пассажиропоток аэропортов Узбекистана составил 7,9 миллиона пассажиров.

Накануне сообщалось, что компания Uzbekistan Airways зарегистрировала с начала года 5-миллионного пассажира, что также стало рекордным годовым показателем.