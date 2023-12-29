Компания Uzbekistan Airways 28 декабря перевезла 5-миллионного пассажира с начала года. Это рекордный годовой показатель за всё время работы перевозчика.

Пятимиллионный пассажир оказался зарегистрирован на рейсе HY604 по маршруту Москва-Ташкент, сообщила пресс-служба компании. Во время полёта на борту самолёта прозвучало поздравление командира воздушного судна, который от имени авиакомпании приветствовал юбилейного пассажира — Дильшоду Тургунову.





По прилёте в аэропорт столицы Узбекистана её торжественно встретили представители Uzbekistan Airways, включая руководство компании. Девушке были вручены памятные подарки и сертификат на перелёт бизнес-классом по любому из 75 регулярных направлений Uzbekistan Airways.

По предварительным расчётам, в 2023 год авиакомпания выполнила более 32 тысячи авиарейсов (в 2022 году — 28127, рост на 16%). В прошлом году было перевезено 4,2 миллиона пассажиров. Кроме того, в этом году перевезено более 50 тысяч тонн грузов, в том числе на пассажирских воздушных судах — свыше 30 тысяч тонн (рост на 7%).

Было запущено 10 новых регулярных направлений. Самолётный парк компании пополнился пятью Airbus А320neo и двумя L-410, а также тремя ATR-72 (с переходом Silk Avia в состав Uzbekistan Airways).