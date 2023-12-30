Власти Казахстана исключают движение «Талибан» из списка запрещённых в стране организаций. Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел республики Айбек Смадияров в интервью «Казинформ».

Объясняя такое решение, собеседник агентства отметил, что Казахстан регулярно проводит ревизию национального списка запрещённых террористических организаций «в целях его актуализации».

«В рамках указанного процесса было принято решение об исключении из него движения „Талибан“ в соответствии с практикой ООН. Так, согласно резолюциям Совета Безопасности ООН, которые обязательны к исполнению, движение „Талибан“ не входит в списки организаций, признанных Советом Безопасности ООН в качестве террористических», — сказал Смадияров.

Представитель МИДа добавил, что в вопросе поддержания дипломатических контактов с движением Казахстан намерен придерживаться решений и резолюций Совета Безопасности и Генассамблеи ООН.

Отметим, что Верховный суд Казахстана внёс движение «Талибан» в перечень запрещённых организаций в марте 2005 года. Кроме него в списке значится ещё 21 организация.

Совет Безопасности ООН включил движение талибов в список террористических организаций в 2003 году. В 1999 году ООН ввела санкции против талибов.

Движение «Талибан» пришло к власти в Афганистане в августе 2021 года, свергнув правительство президента Ашрафа Гани. После этого талибы заявили о желании наладить контакты с другими государствами, создать инклюзивное правительство, а также обеспечить соблюдение основных прав и свобод человека на территории Афганистана.

Спецпредставитель генерального секретаря ООН по Афганистану Роза Отунбаева 20 декабря заявила, что соблюдение международных норм и стандартов, изложенных в ратифицированных Афганистаном договорах ООН, будет оставаться непреложным условием для получения места в ООН.