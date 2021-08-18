Официальный представитель движения «Талибан» Забихулла Муджахид провёл во вторник в Кабуле первую полноценную пресс-конференцию после того, как талибы пришли к власти в Афганистане. Расшифровка встречи с журналистами опубликована на сайте Al Jazeera.

Ключевые заявления и обещания «Талибана»:

«Афганистан больше не является полем для конфликта. Мы помиловали всех, кто воевал против нас. Мы не хотим больше повторять конфликт. <...>Враждебности пришёл конец, мы хотим жить мирно. Нам не нужны внутренние и внешние враги».

«После консультаций, которые завершатся очень скоро, мы станем свидетелями формирования сильного исламского и инклюзивного правительства»

«На территориях, где расположены посольства, будет полная безопасность. Наши силы находятся там 24 часа в сутки»

«Хочу заверить международное сообщество, включая США, что в Афганистане никто не пострадает. Хочу заверить наших соседей, страны региона, мы не позволим использовать нашу территорию против кого бы то ни было, против какой-либо страны мира»

«Мы признаём международные границы и взаимоотношения. К нам следует относиться соответственно. Мы не хотим иметь никаких проблем с международным сообществом, мы хотели бы действовать на основе принципов нашей религии, нашей культуры, мы принесли много жертв»

«Исламский Эмират привержен соблюдению прав женщин в рамках шариата. <...> Они могут вести деятельность в разных секторах и сферах: образование, здравоохранение и другие области. <...> Мы хотим заверить международное сообщество, что никакой дискриминации в отношении женщин не будет, но, конечно, при соблюдении установленных рамок. Наши женщины — мусульманки. Они тоже будут счастливы жить в рамках шариата»

«Мы надеемся, что, как только закончится конфликт в Афганистане, мы начнём строить инфраструктуру экономики. Для этого мы собираемся принять меры по оживлению экономической деятельности. Взаимодействие с международным сообществом, с другими странами будет продолжаться»

«Частные СМИ могут оставаться свободными и независимыми, они могут продолжать свою работу, но с соблюдением некоторых требований. Следует принимать во внимание исламские ценности <...> СМИ не должны работать против национальных ценностей, против национального единства»

«Наша страна — мусульманская, было ли это 20 лет назад или сейчас. Но если говорить об опыте, зрелости и видении, конечно, между нами есть огромная разница по сравнению с тем, что было 20 лет назад. Мы будем действовать по-другому»

«Все границы под нашим контролем. Никаких случаев контрабанды оружия не будет. Всё оружие, которое используется в боевых действиях, будет зарегистрировано»

«Мы не будем производить наркотики. Никто не сможет заниматься контрабандой наркотиков. <...> Отныне Афганистан станет страной, свободной от наркотиков, но ему потребуется международная помощь. Международное сообщество должно помочь нам, чтобы мы могли выращивать другие культуры»