Водитель автобуса, куривший во время движения, уволен, сообщила вечером 28 декабря пресс-служба компании «Тошшахартрансхизмат». В этот день в социальных сетях появилось видео, на котором видно, как водитель курит.

В компании заявили, что нарушение совершил водитель И. А. автобуса маршрута №87. Трудовой договор с ним расторгнут в тот же день.

«Каждый водитель, работающий в автобусных парках „Тошшахартрансхизмат“, обязан поддерживать порядок, соблюдать правила и культуру пассажирских перевозок и соблюдать внутренний распорядок работы предприятия, а также воздерживаться от использования мобильных телефонов и употребления табачных изделий за рулём», — говорится в сообщении.

Использование телефона и курение остаются частыми нарушениями, совершаемыми водителями автобусов в столице и регионах Узбекистана.