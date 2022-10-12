Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев анонсировал внедрение системы «махаллинский бюджет» с 2023 года, чтобы «каждая махалля могла самостоятельно решать свои проблемы». Об этом глава государства заявил на совещании во вторник.
С 1 января в одном из районов каждой области, где низкая собираемость налогов, функции по сбору налога на имущество и земельного налога с населения в качестве эксперимента будут переданы махаллям. Собранные средства останутся в бюджете махаллей.
Ежегодно до 1 февраля хокимы совместно с председателем махалли и помощниками хокимов будут представлять на утверждение районным кенгашам перечень проектов, подлежащих финансированию за счет средств бюджета махалли.
По итогам 2023 года этот опыт будет внедрен во всех регионах, сообщил пресс-секретарь президент Шерзод Асадов.
Ответственным лицам поручено разработать порядок формирования, расходования и контроля этих средств.
О планах создания бюджета при махаллях Шавкат Мирзиёев говорил ещё в сентябре прошлого года.
«Благодаря нашим усилиям в последние годы в хокимиятах появились местные бюджеты. Прежде такого не было. Теперь планируем сформировать бюджеты в махаллях. Только представьте, как изменится махалля, имеющая свои средства, — починят дороги, проведут воду. В дальнейшем в махаллю придут деньги, но и требования будут другие», — заявил тогда президент.
Лариса Ивашина
и какие например налоги, будет собирать махалля???
Peter Invanov
ну как бы махалля — общественное объединение
bah bah
Нужно в каждой махалле советоваться с населением и принимать такие Законы. Население вряд ли доверяет махаллинским комитетам по созданию “махаллинского бюджета“! Получается “доверь козе капусту“! Население убедилось во время “пандемии“, как вели себя махаллинские комитеты и их “активисты“!
Михаил Алимов
Какие именно налоги будет собирать махалля?
Halida Ahmedova
Главное, чтобы этот бюджет махалли был прозрачен от А до Я для жителей