Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев анонсировал внедрение системы «махаллинский бюджет» с 2023 года, чтобы «каждая махалля могла самостоятельно решать свои проблемы». Об этом глава государства заявил на совещании во вторник.

С 1 января в одном из районов каждой области, где низкая собираемость налогов, функции по сбору налога на имущество и земельного налога с населения в качестве эксперимента будут переданы махаллям. Собранные средства останутся в бюджете махаллей.

Ежегодно до 1 февраля хокимы совместно с председателем махалли и помощниками хокимов будут представлять на утверждение районным кенгашам перечень проектов, подлежащих финансированию за счет средств бюджета махалли.

По итогам 2023 года этот опыт будет внедрен во всех регионах, сообщил пресс-секретарь президент Шерзод Асадов.

Ответственным лицам поручено разработать порядок формирования, расходования и контроля этих средств.

О планах создания бюджета при махаллях Шавкат Мирзиёев говорил ещё в сентябре прошлого года.

«Благодаря нашим усилиям в последние годы в хокимиятах появились местные бюджеты. Прежде такого не было. Теперь планируем сформировать бюджеты в махаллях. Только представьте, как изменится махалля, имеющая свои средства, — починят дороги, проведут воду. В дальнейшем в махаллю придут деньги, но и требования будут другие», — заявил тогда президент.