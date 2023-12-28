В четверг, 28 декабря, на магистральном газопроводе, проходящем через микрорайон Полвонтош Бандиханского района Сурхандарьинской области, произошла авария, сообщила пресс-служба хокимията региона.

В связи с этим с 6:30 утра временно приостановлена подача природного газа потребителям в Термезе, Бандиханском, Кизирикском, Ангорском, Термезском, Джаркурганском и Кумкурганском районах области, уточнили в компании «Узтрансгаз».

Региональный филиал газоснабжающей организации Hududgaz Surxondaryo занимается срочной ликвидацией аварии. Как ожидается, подача природного газа будет восстановлена после завершения ремонтных работ, по предварительной информации — не раньше вечера.