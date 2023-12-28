Новым хокимом Бекабадского района Ташкентской области назначен Шухрат Бегимкулович Дусбеков, сообщила в четверг пресс-служба областной администрации.

Шухрат Дусбеков родился в 1980 году в Пскентском районе Ташкентской области. В 2008 году окончил Ташкентский государственный аграрный университет.

Ранее был начальником управления сельского хозяйства Ташкентской области, заместителем хокима Бекабадского района по вопросам сельского и водного хозяйства.

До назначения работал председателем Ташкентского областного Совета фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель Узбекистана.

19 декабря «Газета.uz» сообщала о задержании бывшего хокима Бекабадского района Шухрата Мирзаева, проработавшего на этой должности чуть больше четырёх месяцев. Он подозревается в хищении.