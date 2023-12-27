В Самарканде 26 декабря стартовал чемпионат мира по рапиду. В первый день открытого и женского турниров по быстрым шахматам соревновались 270 шахматистов.

Фото: ФИДЕ.



Турнир следовал традициям Международной шахматной федерации (ФИДЕ) с церемониальными первыми ходами. Президент Федерации шахмат Узбекистана Алишер Саъдуллаев сделал первый ход открытого турнира, а президент ФИДЕ Аркадий Дворкович инициировал женский турнир.

Магнус Карлсен и Тимур Гареев. Фото: Хусниддин Ато / PressPhotoUz.



По итогам четырёх туров стопроцентный результат был лишь у гроссмейстера Тимура Гареева — уроженца Узбекистана, ныне представляющего США. В пятом туре он проиграл действующему чемпиону мира по рапиду и блицу Магнусу Карлсену и уступил первое место в таблице.

С 4,5 первенство делят Магнус Карлсен, чемпион Индии 2022 года Арджун Эригайси, болгарин Иван Чепаринов, Юй Янъи из Китая и индийский гроссмейстер Видит Сантош Гуджрати.

Магнус Карлсен. Фото: Хусниддин Ато / PressPhotoUz.



Карлсен начал турнир с ничьей против Никиты Петрова из Черногории, рейтинг которого значительно ниже, но норвежец быстро набрал обороты, одержав победы в последующих партиях, включая яркую победу над Пархамом Магсудлу из Ирана. В беседе с норвежской телекомпанией NRK Карлсен сказал: «Моя игра так себе, но мой результат просто великолепен».

Болгарин Иван Чепаринов стал неожиданным лидером турнира, поскольку он не входит в топ-20. Он стартовал с трёх побед и ничьей, а затем завершил игровой день впечатляющей комбинацией в партии с Рихардом Раппортом из Румынии, который до этого момента показывал отличную форму.

Фабиано Каруана. Фото: Хусниддин Ато / PressPhotoUz.



Не все топовые шахматисты начали турнир ярко. Американец Фабиано Каруана добился своей первой победы только в третьем туре, но оступился в сложном эндшпиле против Павла Понкратова в последнем туре, завершив день с 3 очками. К нему присоединился Аниш Гири из Нидерландов, который также неудачно стартовал, уступив победную позицию Клементию Сычеву, рейтинг которого в рапиде на 200+ пунктов ниже.

Нодирбек Якуббоев. Фото: Хусниддин Ато / PressPhotoUz.



Среди представителей Узбекистана впереди Нодирбек Якуббоев, у которого 3,5 очка и 31-е место. Нодирбек Абдусатторов находится на 57-й строчке с 3 очками после побед над представителями Недерландов и США, поражения от Сунилдута Нараянана из Индии и двух ничьих против 54-летнего Алексея Дреева из России и серба Александара Инджича.

Жахонгир Вахидов. Фото: Хусниддин Ато / PressPhotoUz.



Жахонгир Вахидов (70-е место) и Шамсиддин Вохидов (78-е место) находятся на нижних строчках таблицы с 3 очками. Жахонгир Вахидов (2527) стал соавтором главной сенсации первого тура, проиграв 8-летнему Роману Шогджиеву из России, у которого рейтинг в рапиде почти на 500 пунктов ниже. При этом на доске был зафиксирован мат, что редко встречается на таком высоком уровне. Это может объясняться тем, что узбекистанец больше сконцентрирован на тренерской карьере и не так часто выступает на турнирах.

Нодирбек Абдусатторов.

Шамсиддин Вохидов.

Жавохир Синдаров



Жавохир Синдаров с 2,5 очками расположился на 92-м месте.

Среди женщин было разыграно четыре тура. С 4 очками лидируют китаянка Чжу Цзиньэр и представительница Болгарии Нургюл Салимова, которые завтра сыграют друг с другом. За ними следуют шесть шахматисток, набравшие 3,5 очка, среди которых представительница Узбекистана Умида Омонова и узбекистанка Гульрухбегим Тохиржонова, ныне представляющая США и выигравшая «серебро» чемпионата США среди женщин 2023 года. Они занимают 5 и 4 места среди 117 участниц, соответственно.

Умида Омонова. Фото: Буньёд Рустамов.



Гульрухбегим Тохиржонова. Фото: Хусниддин Ато / PressPhotoUz.



Среди узбекистанских шахматисток также можно отметить и Маржону Маликову, набравшую 2,5 очка и уступившую лишь рейтинг-фаворитке турнира китаянке Цзюй Вэньцзюнь. Она пока располагается на 36-й позиции.

Афруза Хамдамова, встретившись с четырьмя сильными и опытными соперницами, смогла набрать 2 очка, обыграв международного мастера Сарасадат Хадемальшарьех из Иранаи гроссмейстера Нино Бациашвили из Грузии.

Лидеры турнира по итогам 5 туров









Второй день соревнований стартует 27 декабря с 15:00. Среди мужчин и женщин будет разыграно по 4 тура. Решающий день чемпионата по рапиду состоится 28 декабря.