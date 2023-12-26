Российская компания «Яндекс» завершила перенос на территорию Казахстана серверов местного домена yandex.kz. Об этом сообщила пресс-служба Министерство цифрового развития Казахстана.

«Работы велись с августа этого года по плану, согласованному с Минцифры Казахстана. Теперь yandex.kz будет работать на серверах, которые находятся внутри страны», — говорится в сообщении.

В министерстве рассказали, что для этого команда «Яндекса» привезла в Казахстан оборудование и ввела его в эксплуатацию. После успешного нагрузочного тестирования портал yandex.kz полностью перевели на местные серверы.

9 августа власти Казахстана приостановили работа домена yandex.kz из-за закона РФ, по которому российские спецслужбы с 1 сентября 2023 года получили доступ к базам данным служба заказа такси. В Минцифры тогда заявили, что по законодательству республики интернет-ресурсы не должны размещатьаппаратно-программные комплексы вне территории страны.

В конце августа «Яндекс» сообщил, что представители компании и Минцифры Казахстана провели рабочую встречу и договорились перенести серверы в страну.