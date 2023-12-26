Государственные организации и ведомства получат возможность загружать документы, которые они должны передавать на хранение в архив, в «Ведомственный электронный архив» (arxiv.gov.uz). Агентство «Узархив» представило систему представила на пресс-конференции.

Согласно указу президента Узбекистана УП-5834, с 1 января 2020 года государственные организации должны передавать документы на архивное хранение, в том числе и в электронной копии.

Директор агентства «Узархив» Улугбек Юсупов (в центре)

Для внутреннего делопроизводства госорганизаций существует система межведомственного документооборота (edo.ijro.uz). В ней исполнительные документы формируются и подписываются онлайн. Однако у неё не было функции направлять документы в архив.

По сей день организации и ведомства вынуждены сдавать документы для хранения в бумажном варианте или электронных носителях (дисках или флешках).

Решением проблемы стала система arxiv.gov.uz. Отныне в разделе «Мои документы» системы edo.ijro.uz появится кнопка «Отправить в архив». С её помощью документы можно будет направить в ведомственный электронный архив. Однако перед этим необходимо ввести номенклатуру дел (систематизированный перечень наименований дел) в arxiv.gov.uz, пояснил пресс-секретарь Агентства «Узархив» Анвар Алиев в комментарии «Газета.uz». Её заполнение упростит распределение и поиск документов.

Пресс-секретарь агентства «Узархив» Анвар Алиев (в центре)

Система разработана Агентством «Узархив» и Центром развития информационных систем и информационных ресурсов. Она прошла тестирование в этих же организациях. Полный запуск сайта планируется в 2024 году. Ожидается, что с запуском к системе подключатся около 8000 госучреждений и организаций, которые являются источником государственных архивов и более 100 тысяч пользователей. Техническая поддержка будет оказываться колл-центром.