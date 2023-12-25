В постановлении президента Узбекистана от 21 декабря, перечислены меры по поддержке женщин.

В частности, в нем ставится целевая задача довести к 2030 году до 30% долю женщин среди управленческого персонала каждого государственного органа, организации и предприятия, в том числе в органах исполнительной власти на местах, судебной системе и правоохранительных органах, а также при формировании состава советов

директоров и наблюдательных советов государственных предприятий.

В категорию лиц, нуждающихся в социальной защите и испытывающих затруднения в поиске работы, рабочие места для которых резервируют работодатели, постановлением включаются жертвы семейного насилия.

С 1 февраля 2024 года в образовательных организациях будут организовывать учебные курсы по предпринимательству для женщин, начинающих заниматься надомным трудом и ремесленничеством. Расходы, связанные с обучением, будут финансироваться Государственным целевым фондом по поддержке семьи и женщин. При этом до 70% средств, затраченных на каждую выпускницу, обучившуюся профессиям и не превышающих пятикратного размера базовой расчётной величины, покрываются государством.

Министерство занятости и сокращения бедности совместно с ассоциациями «Узчармсаноат», «Узтукимачиликсаноат», «Узбекипаксаноат» и «Паррандасаноат» обеспечит разработку адресных потребностей в необходимых работниках для предприятий и организаций, входящих в их состав.

С 1 января 2024 года Фонд привлечения населения к предпринимательству будет покрывать платежи за первые три месяца аренды зданий и помещений до десятикратного размера БРВ безработным женщинам, которые зарегистрировались как предприниматели для производства и продажи современной национальной одежды.

До конца 2024 года в 50 районах, до конца 2025 года — минимум в 100 районах будут созданы хозрасчётные кооперации, которые будут заключать фьючерсные договоры

по продукции, производимой женщинами, и обеспечивать её реализацию.

Кроме того, женщинам, занимающимся производством продукции, но испытывающим трудности в нахождении рынка сбыта, будут помогать, в том числе учебными семинарами по маркетингу в социальных сетях.

С 1 января 2024 года для женщин одним из видов оплачиваемых общественных работ станет работа в органах самоуправления граждан в должности делопроизводителя сроком до 11 месяцев.