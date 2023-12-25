Ассоциация негосударственных образовательных учреждений Узбекистана, в этом году отмечающая своё 16-летие, провела конференцию «Образование-2024: Инновации и лучшие практики». Мероприятие в филиале Университета Пизы в Ташкенте собрало более 600 педагогов негосударственных детсадов и школ страны для обмена опытом и мнениями.





После пленарной части с докладами приглашённых специалистов — Андрея Комиссарова и Екатерины Куксо — педагоги разбились на секции по дошкольному, начальному и среднему образованию, в которых они делились опытом по таким направлениям, как развивающие игры Воскобовича, Реджио-педагогика и ТРИЗ-педагогика, нейросеть в педагогике, исследовательская деятельность учащихся, вопросы профориентации учеников и многое другое.

Отдельная секция собрала управленцев образовательных учреждений — они обсуждали такие вопросы, как well-being детей, формирование управленческой команды школы и управление проектами.





Председатель Ассоциации НОУ Фируза Вахабова приветствует участников конференции.





Несколько мастер-классов для учителей начальной школы были посвящены развитию 4К-навыков. Педагог Руфина Гриднева поделилась методами, позволяющими развивать навыки 4К в рамках ограниченного времени урока.

Один из пленарных докладов был посвящён формирующему оцениванию. Екатерина Куксо, магистр организационной психологии Университета Манчестера, кандидат педагогических наук (Институт образования НИУ ВШЭ), автор книги «Миссия выполнима: как повысить качество образования в школе», делилась своими наблюдениями о том, что такое формирующее оценивание (внимание: это не обязательно отметка в журнале!) и как сделать этот процесс эффективным.

Что такое формирующее оценивание? Из выступления Екатерины Куксо





В результатах PISA для Узбекистана есть одна важная цифра, на которую стоит обратить внимание: у большинства учеников мышление остаётся на уровне базового. Это — потенциально люди, которыми легко манипулировать и которые станут «идеальными потребителями». Инструмент, который нам может помочь изменить ситуацию, позволяет развивать навыки мышления и умение учиться, — это формирующее оценивание.

Если думать про слово «оценивание», как правило, первое, что приходит в голову — это выставление отметок. Часто работа учителя с классом в школе воспринимается как поле боя: ученики бьются за отметки. Учитель и ученик по разные стороны «баррикады»… [Бывают] манипуляции: «Вы мне ставите такой балл, потому что вы меня не любите», «Может быть, я ещё что-то сделаю, чтобы вы мне пятёрку поставили?» Получается, что образовательный процесс в школе происходит не ради обучения, а ради отметок.

В этом плане формирующее оценивание помогает воспринимать отметку и оценивание как процесс, в котором учитель и ученик — союзники, у которых общая цель и учитель помогает учащемуся достичь этой цели.

(От автора: Как тут не вспомнить систему оценивания, которую пилотируют в отечественных школах со своими СОРами и СОЧами и которая, на мой взгляд, «убивает» роль формирующего оценивания, сводя процесс обучения к погоне за отметками).

Есть хорошая метафора, которая помогает описать, разграничить виды оценивания: формирующее и суммирующее. Представьте: ученик готовит суп. Пока он готовит, кладёт в суп ингредиенты, добавляет в блюдо соль, специи, учитель может попробовать суп или предложить ученику самому попробовать этот суп. Они могут по ходу менять что-то, что-то добавить, что-то убавить. Это — формирующее оценивание. Когда суп уже разлит в тарелки и ученик выходит с этим супом к гостям, гости пробуют и дают оценку супу — это уже суммирующее оценивание. Суммирующее оценивание — отметка в журнале, табеле, которую невозможно изменить. Часто эта отметка мало мотивирует ученика.

Огромное преимущество работы учителя — это свобода определять, как будет происходить взаимодействие в классе. Формирующее оценивание — это как раз одна из форм взаимодействия, которая помогает научить ученика учиться.

Стратегии, которые помогают сделать формирующее оценивание эффективным:

Конкретизация цели

Ученику необходимо знать цель урока, ясно понимать, что от него ожидают. Например, на уроке английского языка если вы ставите цель «Знакомство с темой „погода“», ученику не понятно: что значить «знакомиться». Если вы обозначаете конкретную цель, например, «В конце урока вы сможете описать погоду, используя не менее пяти прилагательных», тогда у вас с учениками общая цель и ученик понимает, что его ожидает в конце.

Или, например, если ученику говорят: «К концу сегодняшнего урока ты сможешь описать не меньше пяти основных открытий первооткрывателей», он знает, что от него ожидают, и урок воспринимает по-другому. Работа с текстом происходит более прицельно.

Прозрачные критерии

Ученику необходимо понимать: как узнать, что цель достигнута? Должны быть озвучены критерии успеха или шаги к достижению цели.

Представьте: вы хотите, чтобы ваши дети к вашему возвращению убрались на кухне. Уходя, вы говорите: «Уберите на кухне». Приходите и чувствуете себя разочарованной. Разочарованы, потому что посуда не вымыта и в углу пыль. Дети тоже чувствуют себя разочарованными, потому что они убирались на кухне, со шваброй ходили, но вы не довольны результатом. Однако вы с самого начала не задали критерии: что значит «убраться на кухне»?

Прозрачные критерии важны для объединения учителя и учеников общей целью. Они также позволят ученикам оценивать свой прогресс самостоятельно (самооценка) или оценивать друг друга (взаимооценка). Взаимооценка — когда ученики рассказывают друг другу, что у них получается, а что — нет — также даёт возможность рационально использовать время на уроке, особенно когда классы большие.

Обратная связь

Надо разделить понятия «отметка» и «оценка». Отметка — это то, что идёт в журнал. Оценка — это любое выражение отношения к ученику, позитивного или негативного. Учитель даёт информацию, необходимую ученику для достижения цели. Это и есть обратная связь.

Часто на уроках, когда мы даём оценку ученикам, мы говорим кому-то: «молодец», а кому-то — «не молодец», но не объясняем, почему. Обратная связь — это информация не о том, какой ученик молодец или не молодец. Это — информация о достижении цели. И эта информация должна быть связана с критериями, о которых мы говорили выше.

Например: «Молодец, ты правильно назвал (а) пять свойств грибов» или «Да, ты назвала три свойства грибов, но посмотри в учебнике, и ты сможешь найти ещё два свойства». Или другой пример: «Ты правильно решил (а) задания на сложение дробей с общим знаменателем, но в заданиях с разными знаменателями пока есть ошибки. Думаю, ты можешь сам (а) найти эти ошибки и исправить».

Также важно, чтобы оценка не создавала образ «смышлёного», «умного» ученика — образ, который тот ученик боится пошатнуть. Например, вы постоянно хвалите ученика: «Ты молодец», «Ты умный», и этот ученик, обладая талантом, уже боится браться за сложные задачи, потому что он привык к тому, чтобы его постоянно хвалили, он боится делать ошибки. Поэтому формирующее оценивание должно давать обратную связь относительно выполнения заданий или усилий, вложенных в достижение цели, но не относительно характеристики личности.

От автора: Екатерина Куксо говорила о базовых вещах, «азбучных истинах», но слушая её, я всё время задавал себе вопрос: а насколько наша система принимает в учёт эти «базовые вещи» и позволяет их интегрировать в учительскую практику?

Искусственный интеллект в образовании. Из выступления Андрея Комиссарова





Другой докладчик пленарной сессии — методолог образования, педагогический дизайнер, специалист по профнавигации и работе с данными в образовании Андрей Комиссаров рассказал об использовании массива данных и искусственного интеллекта (ИИ) в образовании.

Искусственный интеллект, который сейчас применяется во многих сферах, можно условно разделить на два типа: сильный и слабый. Слабый искусственный интеллект — это тот, который мы обучаем выполнять одну конкретную функцию.

Например, искусственный интеллект, который мы используем на уроках физкультуры: если записать физические упражнения, которые выполняет ученик, цветные линии, которые система рисует, позволяют анализировать, насколько правильно ученик выполняет эти упражнения. Это — типичный слабый искусственный интеллект. Он умеет только рисовать цветные линии.

Сильный искусственный интеллект — это когда у нас есть очень много данных, мы применяем нейросеть, и она сама чему-то как-то научилась. Это принципиальное различие, особенно в образовании, потому что у этих двух типов ИИ разные уровни прозрачности. Если со слабым ИИ мы понимаем, что происходит, то при сильном ИИ прозрачность близится к нулю.

Сейчас практически все в мире сходятся в том, что ИИ заменить педагога не может, он его может максимум усилить. А если мы пытаемся на уроках внедрить ИИ, то это больше приносит вреда, чем пользы.

Урок — это территория педагога. Педагогика — это не только обучение, но также и ролевая модель педагога: она крайне важна для детей. Ребёнок должен смотреть на педагога талантливого, классного, любящего свой предмет, и говорить: «Мне нравится этот педагог, я хочу быть таким же», и тогда ребёнок может полюбить предмет.

Однако есть аспекты, где большой объём данных и умение ИИ обрабатывать эти данные могут помочь учителю и образовательному процессу. К примеру, ИИ может помочь проанализировать качество речи учащегося, и на основе этого анализа педагог может дать ему рекомендации, как развивать собственную речь.

Другой пример. ИИ может собирать данные формирующего оценивания со всех педагогов и суммировать эти данные в тэги: в каких предметах ученик больше вовлечён, как он себя ведёт на разных уроках. Таким образом, мы получаем цифровой след, и, анализируя этот след, мы можем дать ученику рекомендации относительного его потенциала, предложить ему разные траектории: к примеру, какие профессии ему больше подходят.

Ведь цель обучения — перевести ребёнка в ту деятельность, которая в будущем будет общественно полезна и сделает ребёнка счастливым.



