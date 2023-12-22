Посольство США в Ташкенте прокомментировало высылку 119 граждан Узбекистана, которые незаконно въехали на территорию Соединённых Штатов и 20 декабря были возвращены на родину.

«Нелегальная миграция через границу США и Мексики в США опасна и дорога. Мы решительно осуждаем эти действия и предостерегаем узбекистанцев, чтобы они не стали жертвой лжи преступных контрабандистов, которые рассматривают людей как товар», — говорится в заявлении посольства.

«Границы США закрыты для нелегальной миграции, — подчёркивается в заявлении. — Мы призываем граждан Узбекистана использовать безопасный и законный путь для поездки в Соединённые Штаты».

США «тесно сотрудничают» с правительством Узбекистана для высылки узбекистанцев, у которых нет законных оснований оставаться в Штатах, отмечается в заявлении.

Всех нелегально въезжающих граждан, не имеющих каких-либо юридических оснований для пребывания в Соединённых Штатах, «быстро выдворят», добавили в посольстве.

В заявлении также говорится, что американские власти предприняли «значительные шаги» для расширения «безопасных и упорядоченных путей законного въезда мигрантов в Соединённые Штаты».

«Безопасные и законные пути, в том числе через программу грин-кард, предлагают людям возможность жить и работать в Соединённых Штатах, соблюдая иммиграционные законы США», — отмечается в заявлении.

В посольстве также напомнили, что лицам, незаконно пересекающим границу США, будет запрещён законный повторный въезд как минимум на пять лет. Члены семей и другие лица, помогающие лицам незаконно мигрировать, также могут навсегда лишиться права на получение американской визы.