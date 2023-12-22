На автомобильной газовой заправке (АГНКС) в Юкоричирчикском районе Ташкентской области незаконно использовали природный газ, сообщила пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана.

Проверка выявила, что на АГНКС, принадлежащей предприятию B.E.G.700, «с целью занижения фактического потребления газа» изменили схемы подключения приборов учёта.

Ущерб государству оценён в 1,25 млрд сумов.

Материалы по фактам нарушения переданы в правоохранительные органы, говорится в сообщении.

В начале декабря Минэнерго также сообщало, что на трёх АГНКС в Ташкентской области и столице выявили незаконное использование газа на 34,6 млрд сумов.