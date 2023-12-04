Три автомобильные газовые заправки (АГНКС) в Ташкентской области и столице незаконно использовали природный газ, сообщила пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана.

«Узэнергоинспекция» и прокуратура Ташкента во время проверок 1 декабря установили, что на одной АГНКС T. V. G (название скрыто) в Бектемирском районе и двух в Юкоричирчикском районе Ташкентской области (O. E. G. и P. O.) порядок и схемы подключения приборов учёта были изменены «с целью занижения фактического потребления газа».

Ущерб интересам государства оценён в 34,64 млрд сумов.

Материалы по фактам нарушения направлены в правоохранительные органы, говорится в сообщении.

Напомним, за январь-август в Узбекистане выявлено 6305 случаев незаконного использования природного газа и электроэнергии на 390,18 млрд сумов. Больше всего случаев пришлось на Андижанскую, Самаркандскую, Навоийскую и Ташкентскую области.

В сентябре сообщалось о нарушениях на 111,4 млрд сумов.